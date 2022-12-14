В Тюмени подвели итоги премии «Золотой Нафаня»

В детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» состоялась церемония награждения победителей уникальной тюменской детской премии «Золотой Нафаня».
Учредителем премии является Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», сообщает областной департамент социального развития. В торжественной атмосфере поздравили победителей, которые в этом году проявили себя в спорте, науке, учёбе, творчестве, заявили о себе, как лидеры на сменах в детских центрах.
Из 300 юных талантов, отправивших заявки в этом году, 80 получили возможность побороться за победу. Самых успешных по версии «Золотого Нафани» назвали в девяти номинациях:
- «Самый успешный участник детских смен» – Бреус Анастасия
- «Самый успешный юный спортсмен» – Масловский Степан
- «Самые успешные юные актёры и артисты» – Селянинов Никита
- «Самые успешные юные певцы и исполнители» – Жданова Злата
- «Самые успешные юные участники социальных программ» – Молчанова Александра
- «Самые успешные участники образовательных олимпиад» – Синкина Дарья
- «Самые успешные участники профильных образовательных смен» – Асатрян Милена
- «Самые успешные участники внеканикулярных смен» – Никитина Дарья
- «Самые успешные участники творческих конкурсов» – Гилёв Матвей.
Свои видеопоздравления участникам и победителям направили заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский и директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.
Лариса Шилова, президент ассоциации «Мы вместе», отметила: «Лучшим из лучших мы вручаем премию «Золотой Нафаня». Это мероприятие является значимым для Тюменской области и для всей Российской Федерации в целом, так как оно уникальное в своём роде. Отрадно наблюдать такое количество победителей и финалистов на праздничной сцене. Мы гордимся нашими ребятами, их достижениями и стараемся создать все условия для того, чтобы дети смогли проявить свои таланты».