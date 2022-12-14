65 «серебряных» волонтеров Тюменской области пройдут оздоровительную смену

В Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» пройдет оздоровительная смена для «серебряных» волонтеров Тюменской области. Такая мера поддержки станет постоянным видом мотивации для «серебряных» добровольцев. Участниками заезда станут те волонтеры, которые отработали 300 часов за календарный год, сообщает региональный департамент социального развития региона.

Официальное открытие оздоровительной смены для 65 волонтеров региона возраста 55+ состоится 15 декабря в 11:00. Две недели, с 15 по 27 декабря, помимо оздоровительных процедур они пройдут психологические тренинги, обучение в игровом формате, мастер-классы, квесты, примут участие в развлекательных мероприятиях.

Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки в виде оздоровительных путевок для «серебряных» волонтеров можно уточнить в центре социального обслуживания населения по месту жительства, в городе Тюмени – в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации по телефону 8 (992) 304-49-18.

В отделе по содействию активному долголетию Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации по номеру телефона (3452) 51-77-05 можно узнать подробную информацию о работе волонтеров Штаб-квартиры «серебряного» добровольчества.

Проект Штаб-квартира «серебряного» добровольчества соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национальной программы «Демография», которая является одной из ведущих в развитии активного долголетия.