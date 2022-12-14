Александр Моор пообещал показать экодом «Центральный» своей дочери

В Тюмени состоялось открытие экодома «Центральный». На мероприятии присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Экодом – экокультурный образовательный проект, который реализуют ООО «Тюменское экологическое объединение» и компания «СИБУР».

«В экодомах для тюменцев проходят бесплатные лекции, семинары и мастер-классы. Но главное – здесь можно сдать на переработку некоторые виды отходов. В первом тюменском экодоме «Гудвин» за месяц побывали более 1 тысячи 300 жителей и гостей областной столицы. Они сдали почти 900 килограммов вторсырья. В коворкинге состоялось 55 экологических мероприятий. До конца 2023 года в регионе откроются еще четыре экодома – в Тюмени, Тобольске и Ишиме», – рассказали в пресс-службе главы региона.

Светлана Радионова убеждена, что «Экодом» – очень важный шаг в развитии общественного экологического движения, в котором может участвовать каждый человек и целые семьи: «Экология – это так же здорово, как спорт, искусство, культура. Просвещение – единственная возможность кардинально исправить ситуацию».

Александр Моор отметил, что необходимо прививать экологическую культуру, причем в первую очередь – детям и молодежи: «Обязательно приведу в тюменский экодом свою дочь».

Во время визита в Тюмень Светлана Радионова вместе с Александром Моором посетила также тюменский мусоросортировочный завод компании и установку термического обезвреживания отходов Экоюнит.