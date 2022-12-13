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​В Тюменской области запускают масштабный проект адаптации людей с ОВЗ

Равные консультанты будут работать в «Ресурсном центре адаптации инвалидов»

​В Тюменской области запускают масштабный проект адаптации людей с ОВЗ
Фото: admtyumen.ru

Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов приступила к реализации нового масштабного проекта – «Ресурсный центр адаптации инвалидов». Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

Реализацию проекта начали с курсов повышения квалификации для 30 равных консультантов из числа активистов областной организации ВОИ. Занятия курсов «Основы консультирования и медиации» предназначены для консультантов, имеющих опыт жизни с инвалидностью. Такие специалисты не только профессионально обучены, но и являются для клиентов примером возможности вести активную полноценную жизнь.

Спикерами курсов выступили специалисты Ресурсного учебно-методического центра ТюмГУ Евгений Кукуев и Ольга Мальцева, а также равный консультант из ТООО ВОИ Надежда Назырова. Слушатели познакомились с теорией равного консультирования, приняли участие в интерактивной лекции «Инклюзия – это включение» и психологических тренингах, посвященных механизмам консультационного процесса, техникам разрешения конфликтов, толерантности, профилактике эмоционального выгорания.

В начале 2023 года состоится открытие Ресурсного центра, услуги которого будут направлены на социально-бытовую и социально-средовую адаптации. Важной частью деятельности центра станут консультации специалистов МСЭ, ФСС, здравоохранения, занятости, соцзащиты.

В Тюменской области жители с инвалидностью уже сейчас могут воспользоваться услугами службы проката технических средств реабилитации и бесплатно получить консультации по различным вопросам, обратившись по тел.: (3452) 55-58-73, +7 958 255 9196.


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Сегодня в 20:09, просмотров: 151, комментариев: 0
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