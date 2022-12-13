В Тюменской области до конца 2022 года будут построены 12 социальных объектов

В Тюменской области в 2022 году будут построены 12 социальных объектов. Об этом рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов во время прямой линии, организованной при поддержке Центра управления регионом.

Шесть объектов уже введены в эксплуатацию. В микрорайонах «Антипино» и «Ямальский-2» открылись два новых детских сада на 318 и на 360 мест. Уже работают три школы: в районе сквера «Комсомольский» на 1101 учебных места, в деревне Хмелева Тобольского района на 60 учебных мест и в поселке Богандинский Тюменского района на 360 учебных мест. Функционирует крытый бассейн в микрорайоне №15 города Тобольска.

Шесть социальных объектов будут введены в эксплуатацию до конца года. В ЖК «Ново-Патрушево» скоро откроются детский сад, рассчитанный на 320 детей, и школа на 1200 учеников. В селе Новотроицкое Нижнетавдинского района достраивают комбинированное учебное заведение на 20 школьных и 20 дошкольных мест.

Филиал поликлиники областной больницы №19 в селе Каскара в этом году уже начнет принимать пациентов. Введут в эксплуатацию комплекс зданий по ул. Пермякова, относящихся к городской поликлинике № 14.

Центр культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района откроет свои двери накануне нового года.

Во время беседы Павел Перевалов также поделился: «В сфере деятельности Главного управления строительства ежегодно порядка 50 объектов. Потому что работа по объектам начинается задолго до того, как забивается первая свая. 27 из них сейчас находятся непосредственно в плане капитальных вложений за счёт средств областного бюджета».