К новому года в поселениях Тюменской области отроются новые кинозалы

В конце декабря в трех районах Тюменской области после реконструкции и модернизации откроются кинозалы. В преддверии нового года обновленные кинозалы смогут посетить жители Ярковского, Нижнетавдинского районов и поселка Голышманово.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, средства на эти цели были направлены в рамках федерального проекта «Культурная среда». Так на модернизацию кинозала в Ярковском районе направлено 7 млн рублей, в Голышманово и Нижнетавдинском районе – по 9 млн рублей.

Для кинозалов было закуплено современное кинооборудование: проекторы, звуковые процессоры, акустические системы, 3D-системы, экраны, а также приобретено оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования, рекламные панели и новые удобные кресла.

«Теперь у жителей небольших населенных пунктов Тюменской области появится возможность, не выезжая в город, увидеть новинки кинопроката в кинозале с профессиональной аппаратурой. Это большой вклад в развитие киноискусства и обеспечения культурного отдыха населения», – отметим директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Культура» в прошлом году в доме культуры села Сладково открылся современный кинозал «Пеликан».