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​Александр Моор и Валентина Матвиенко оценили перспективы нефтегазовой отрасли

Валентина Матвиенко призвала не рассчитывать на «федеральный уровень» в вопросах импортозамещения

​Александр Моор и Валентина Матвиенко оценили перспективы нефтегазовой отрасли
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился в Москве с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Главной темой разговора стали перспективы развития нефтегазовой отрасли.

«В Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили социально-экономическое развитие Тюменской области. Особое внимание –перспективам нефтегазовой отрасли. Последние восемь лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний», – рассказал Александр Моор на личной странице в соцсети.

Валентина Матвиенко отметила высокий промышленный потенциал региона и особое внимание ее руководства к вопросам импортозамещения в газовой и нефтяной сферах.

«Знаю, что газовая и нефтяная сферы серьезно занимались импортозамещением в предыдущие годы. Мы многое можем сделать на уровне регионов. Рассчитывать, что только на федеральном уровне решат вопрос, не приходится. У каждого региона своя специфика экономики и свои возможности», – подчеркнула спикер Совфеда.

Александр Моор рассказал о накопленном опыте проведения в регионе «Дней закупщиков», когда крупные нефтегазовые компании сообщают о технологических вызовах, а промышленные предприятия представляют свою продукцию.

«Мы опираемся на силы не только своего региона. Тюменская область входит в мощный Уральский федеральный округ. Когда проводим сессии с нефтегазовыми компаниями, всегда привлекаем предприятия из соседних областей», – добавил губернатор и подчеркнул, что совместная работа позволит индустрии расти.


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12 декабря в 22:49, просмотров: 160, комментариев: 0
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