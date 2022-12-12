Результаты работы победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области оценят эксперты

Победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области, состоявшегося в прошлом году, приглашает на встречу департамент социального развития региона. Обсуждение состоится 16 декабря в региональном центре «Семья» и будет касаться вопроса предстоящей оценки результатов реализации проектов.

Успешность победителей будет оцениваться для того, чтобы выявить лучшие практики реализации социально значимых проектов. Также для учета при проведении следующих конкурсов параллельно будет формироваться перечень организаций, наименее успешно справившихся с проектом.

Результат будут оценивать, как по итоговой отчетности органам исполнительной власти и представителям объединенного экспертного совета, так и по отзывам граждан или организаций, которые являлись благополучателями проекта.

По итогам будет определены 10 лучших проектов. Организации, проекты которых будут включены в топ-10, награждаются дипломами и могут быть представлены департаментом к иным формам поддержки их деятельности.

Напомним, что победителями первого конкурса грантов губернатора Тюменской области по решению объединенного экспертного совета признаны 43 проекта 37 социально ориентированных НКО. Сумма распределенных средств составила более 35 млн рублей. Победителями стали проекты из городов Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского муниципального района.