Тюменский завод компании Baker Hughes продолжит работу под брендом «Технологии ОФС»

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с руководством российской компании, к которой перешел нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes. Принадлежавший ранее Baker Hughes тюменский завод по производству нефтепогружного кабеля продолжит работу под новым брендом «Технологии ОФС», сообщает пресс-служба главы региона.

В Тюмени производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, также здесь находится крупнейший региональный офис компании и работает учебный центр.

«Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам», – сказал президент новой структуры Давид Гаджимирзаев, заверив губернатора, что организация продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора.

«Наша задача – сохранить производство, обеспечить занятость людей», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что о смене собственника завода стало известно летом 2022 г., когда международная компания решила продать свой бизнес в России местному руководству. Сообщалось, что российское подразделение продолжит свою работу под независимым от Baker Hughes брендом. В начале ноября, была одобрена сделка по продаже тюменского завода Baker Hughes компании ООО «Нефтесервисные технологии».