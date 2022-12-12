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​Тюменцев 55+ приглашают принять участи в акции «Новогодний онлайн-weekend поколений»

Акция «Новогодний онлайн-weekend поколений» состоится в Тюмени

​Тюменцев 55+ приглашают принять участи в акции «Новогодний онлайн-weekend поколений»
Фото: admtyumen.ru

Акцию «Новогодний онлайн-weekend поколений» проводят в декабре «серебряные» добровольцы Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение».

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо снять фото или видео о подготовке к празднованию Нового года, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. На фото, видеоролике можно запечатлеть себя одного или вместе с детьми, внуками и другими членами семьи. Процесс украшения домашнего интерьера, приготовления блюд, выбора карнавального костюма или разучивания танца – все, что создает новогоднее настроение, подойдет для участия в акции.

Как говорят организаторы: «Наша инициатива направлена на то, чтобы сохранить и приумножить радость в жизни: смех, объятья и улыбки близких людей. В преддверии Нового года мы хотим вдохновить людей поделиться своими позитивными эмоциями с теми, кто еще не проникся духом предстоящего события».

Медиафайлы нужно отправить в официальные группы Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, Благотворительного фонда «Старшее поколение» или на электронную почту marketing-togc@mail.ru с 10 декабря до 30 декабря.

Ежедневно до 14 января 2023 года в группах Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение» в VK будут публиковаться новогодние видео и фотографии, создавая тюменцам праздничное настроение.

Мероприятие реализует цели регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни пожилых россиян, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».


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Сегодня в 22:04, просмотров: 58, комментариев: 0
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