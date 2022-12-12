Сотрудникам кол-центров российских больниц рассказали, каких фраз стоит избегать при общении с пациентами

Минздрав РФ назвал выражения, которые не стоит использовать персоналу больниц. В частности, рекомендация касается именно тех сотрудников, что работают в кол-центрах медучреждений. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, среди запрещенных обращений — «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина». Их предлагается заменять именем пациента или местоимением «вы». Фразу «ваша проблема» также советуют убрать из лексикона, говорить следует «наш вопрос». Также крайне не рекомендуется спрашивать у пациента, что его не устраивает, и отвечать ему «не могу» или «не можем». По мнению представителей ведомства, данные выражения могут спровоцировать недопонимание, их требуется заменить на более корректные и лояльные. Кроме того, медработникам предложили не выказывать безразличие, безынициативность и отказаться от любых оценочных суждений.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные рекомендации нужно распространить не только на операторов кол-центров, но и на всех сотрудников поликлиник и больниц.