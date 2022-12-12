Детский сад «Золотой ключик» из Сургута стал лучшим в России

Сургутский центр развития «Золотой ключик» признали лучшим детским садом России. Об этом сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«В этом году «Золотой ключик» принял участие во всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России 2022» и стал лауреатом. Кроме этого, «Золотой ключик» два года подряд становится победителем конкурса «Лучший негосударственный поставщик услуг в социальной сфере Югры», который проводит департамент экономического развития автономного округа», - говорится в сообщении.

Основатель и генеральный директор центра развития - Малика Башаева. Она запустила «Золотой ключик» 20 лет назад. Он стал одним из первых частных дошкольных центров в Югре.

«Началось довольно банально: соседка попросила присмотреть за ребенком. Потом «сарафанное радио» заработало. Я и сейчас стараюсь отвечать предложением на спрос. В Сургуте растут новые микрорайоны, там нужны дошкольные учреждения, планирую открывать новые филиалы», — рассказала Малика Башаева.

Со временем «Золотой ключик» превратился из домашнего садика в сеть дошкольных учреждений. Один центр развития работает в Солнечном, еще два — в Сургуте. В «Золотой ключик» ходят больше 200 детей, в нем работает инклюзивная группа для малышей с задержкой речевого развития.