Большинство россиян любят праздновать Новый год

Больше 60% россиян любят праздновать Новый год – это следует из результатов опроса пользователей портала SuperJob. Причем 33% из этого числа этот праздник очень нравится, но без фанатизма. Спокойно к нему относятся 27%. Не любят Новый год 4%, а 1% признается, что просто ненавидит праздничные дни из-за шума.

«Теплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 73%), а тех, кто относится к нему спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин. В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тысяч, — чаще горожан с меньшими доходами. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет», – заявили эксперты портала SuperJob.