Александр Моор посетил Ханты-Мансийск и Салехард

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел насыщеннуюпятницу – накануне дня образования Югры и Ямала он посетил Ханты-Мансийск и Салехард.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил жителей Югры и Ямала с 92-летием со дня образования автономных округов, а также принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества. Во время рабочей поездки в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа глава региона провел серию встреч с представителями боевых братств, военно-патриотических и общественных организаций, родственниками военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. В Ханты-Мансийске вместе с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым, председателем Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным, губернаторами Югры и Ямала – Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым Александр Моор возложил цветы к монументу «Вечная память воинам Югры», – рассказали в пресс-службе главы региона.

Александр Моор активно освещал поездку на личных страницах соцсетях.

В Салехарде Александр Моор принял участие в открытии памятника Сергею Корепанову. Монумент установили у здания законодательного собрания округа.

«В Салехарде сегодня открыли памятник Сергею Евгеньевичу Корепанову. Именно здесь, на Ямале, он начинал свой трудовой путь. Очень правильное место, чтобы увековечить память этого замечательного человека. Неслучайно памятник открыли в преддверии Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Сергей Евгеньевич сделал многое для становления этого сурового северного края», – написал губернатор.