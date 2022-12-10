16+
Логотип Сиапресс
USD  62,3813   EUR  65,8407  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​С 2023 года в Тюменской области увеличится размер целевой социальной выплаты для многодетных семей

В Тюменской области вырастет размер целевой социальной выплаты многодетным

​С 2023 года в Тюменской области увеличится размер целевой социальной выплаты для многодетных семей
Фото: pixabay.com

Многодетные семьи Тюменской области, выбравшие единую социальную выплату вместо земельного участка, с 2023 года будут получать больше.

«Размер выплаты равен усредненной кадастровой стоимости участка в 10 соток в Тюменской области — сейчас это 386 350 рублей для семей с тремя детьми. За каждого ребенка после третьего выплачивается еще по 77 270 рублей. С 1 января 2023 года размер среднего по области удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС увеличится. Размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составит уже 401 260 рублей, а доплата за четвертого и каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля», – объяснили в областном департаменте имущественных отношений.

За одиннадцать месяцев 2022 года земельными участками и выплатами обеспечены 83 процента многодетных семей, принятых на учёт. У них есть возможность выбрать, что им нужнее: земельный участок или целевая социальная выплата.

Программа по предоставлению земельных участков действует в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который соответствует основным направлениям работы нацпроекта «Демография».

За время действия программы подавляющее большинство семей выбрали земельные участки. Они предоставлены 10 729 семьям, 437 семьей выбрали целевую выплату.

Основные условия участия в программе: в семье воспитываются не меньше трех детей до 18 лет; как минимум один взрослый и все дети прописаны в Тюменской области; многодетная семья либо один из членов многодетной семьи официально нуждается в жилье.

Подробную информацию об условиях получения поддержки можно узнать на сайте Фонда имущества Тюменской области по ссылке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:54, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 611
  2. Бастрыкин взял на контроль проверку дома в Мегионе с угрозой утечки газа 502
  3. В Нефтеюганске школьников переведут на дистант из-за гриппа и ОРВИ 495
  4. В Нижневартовске федеральный институт проведет экспертизу обрушившегося дома 492
  5. В Югре при пожаре в жилом вагоне погиб человек 485
  6. В Нижневартовске столкнулись две легковушки, есть пострадавшие 465
  7. 5G в небе: что нового появилось в авиаотрасли России? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 439
  8. За сутки в Югре выявили 111 заболевших ковидом 431
  9. Администрация Нижневартовска помогает жителям обрушившегося дома вывозить вещи из квартир 398
  10. В Югре наказали предпринимателей за завышение стоимости продуктов 344
  1. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4061
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4030
  3. Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска 2448
  4. Взрыв в Нижневартовске: что известно к этому часу? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2059
  5. Пожилого жителя Мегиона обманули под предлогом торгов иностранной валютой 1943
  6. Несовершеннолетнюю насильно удерживали в квартире в Нижневартовске 1921
  7. ​В СК назвали наиболее вероятную причину взрыва в жилом доме Нижневартовска 1867
  8. В Сургуте подскочила заболеваемость ОРВИ 1853
  9. Как не умереть на дороге зимой // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1629
  10. Водитель «BMW» насмерть сбил оленя на автодороге «Сургут-Когалым» 1604
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 5512
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5280
  3. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5013
  4. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4436
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4252
  6. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4061
  7. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4030
  8. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4011
  9. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3948
  10. ​Еще одна метастаза 3606

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика