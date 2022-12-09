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​Глава Тюменской области держит на контроле реализацию мер поддержки семей мобилизованных

Александр Моор доложил о региональных мерах поддержки семей военнослужащих полпреду

​Глава Тюменской области держит на контроле реализацию мер поддержки семей мобилизованных
Фото: admtyumen.ru

На заседании совета у полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева губернатор Тюменской области Александр Моор представил комплекс региональных мер поддержки семей мобилизованных, реализуемых в регионе.

Губернатор Александр Моор рассказал, что в Тюменской области действует ряд региональных льгот для военнослужащих и их семей. Так, всех школьников с 1-го по 11-й класс, чьи родители призваны в зону СВО, обеспечивают бесплатными горячими завтраками и обедами. В школах для учеников с 1-го по 6-й класс создаются дополнительные бесплатные группы продленного дня. Семьи воинов-сибиряков освободили от оплаты услуг детских садов. В кружках и секциях учреждений дополнительного образования дети военнослужащих могут заниматься бесплатно.

Также в рамках региональных мер поддержки военнослужащие и их семьи смогут вне очереди рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису ОМС. Дополнительное профессиональное обучение получат возможность пройти супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста.

Полпред обратил внимание: несмотря на то, что размеры помощи по субъектам РФ неодинаковы, так как экономические возможности регионов разные, важен сам факт заботы и поддержки военнослужащих и их родных. Многие меры помощи реализуется на федеральном уровне: от гарантированного размера денежного довольствия до кредитных каникул. Тем не менее, каждый регион, исходя из своих возможностей, определяет дополнительные меры поддержки.

Владимир Якушев подчеркнул: «В каждом случае скрупулезно прорабатывается организационный порядок предоставления той или иной меры, поскольку важно не только положить меру на бумагу, но и создать механизм ее реализации, понятный и удобный каждому».


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Сегодня в 16:46, просмотров: 169, комментариев: 0
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