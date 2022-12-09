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Александр Моор: Тюменская область прошла конкурсный отбор на создание межвузовского кампуса

К строительству межвузовского кампуса в Тюмени привлекут инвесторов

Александр Моор: Тюменская область прошла конкурсный отбор на создание межвузовского кампуса
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился этой новостью на своем телеграм-канале, заявив, что победа стала результатом проведенной серьезной работы, начиная от разработки архитектурной концепции будущего кампуса и до формирования и подачи заявки.

Проект выдержал в конкурентной борьбе, став одной из девяти отобранных заявок. Всего в конкурсе участвовало 39 проектов. Строительство Межуниверситетского кампуса будет вестись на средства инвесторов и частично из федерального бюджета.

Глава региона считает: «Новая инфраструктура, которая появится благодаря кампусу, максимально усилит образовательный, научный и инновационный потенциал наших вузов и исследовательских центров. Уверен, у студентов, аспирантов, а также талантливых школьников появится дополнительный стимул воплощать свои идеи в жизнь, решать непростые задачи и, в конечном счете, формировать научно-технологический суверенитет нашей страны».

Александр Моор поблагодарил Правительство РФ за оказанное доверие, выразив уверенность, что межуниверситетский кампус принесет пользу как региону, так и стране в целом.

Напомним, что место строительства нового студенческого кампуса изначально планировалось в Заречной части Тюмени, но было перенесено в связи с современными экономическими условиями. Губернатор принял решение выбрать для размещения кампуса участок, который находится в государственной собственности, а высвободившиеся средства направить на строительство объектов кампуса.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 167, комментариев: 0
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