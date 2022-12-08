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​Тюменский клуб «ЧИР» получил статус ЮНЕСКО

В Тюменской области появился четвертый клуб ЮНЕСКО

​Тюменский клуб «ЧИР» получил статус ЮНЕСКО
Фото: admtyumen.ru

На заседании комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО в Уфе клуб «ЧИР», созданный на базе тюменского областного общественного детского движения, получил статус клуба ЮНЕСКО. Движение ЧИР является также семикратным победителем конкурса президентских грантов.

С 2000 года клуб «ЧИР» ведет активную работу, имеющую в основном экологическую направленность. На счету движения немало интересных и значимых мероприятий. Некоторые из них уже стали традиционными: «День леса», «День экологии» для школьников города, областная экологическая экспедиция «ЧИР», областной слет юных экологов, областная экологическая конференция старшеклассников «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», областной экологический форум «Зеленая планета», областная экспедиция «По чистым берегам».

Руководит клубом Светлана Максимова – член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области.

Предложение о присвоении клубу статуса ЮНЕСКО поступило от Евгения Вязова, руководителя клуба ЮНЕСКО «Земля» и партнера детского движения «ЧИР». По его словам, этот высокий статус клуб получил по результатам активной деятельности, эффективной работы и высоких достижений.

«Это в первую очередь статус, подчеркивающий международный уровень вашей работы! Во-вторых, вы сможете принимать участие в международных, национальных и региональных мероприятиях сети клубов ЮНЕСКО по всему миру», – считает Евгений Вязов.

Клубы ЮНЕСКО есть в 78 странах мира. В России их 64, а в Тюменской области уже четыре.


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08 декабря в 23:56, просмотров: 134, комментариев: 0
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