Начинающие изобретатели со всей России встретились на Чемпионате по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы».

Чемпионат проводился среди молодежи от 13 до 23 лет для их вовлечения в научно-исследовательскую, инженерную и коммерческую деятельность в области технологий и инноваций. Технолидер разработали мобильные приложения и игры, придумали проекты в сфере робототехники, аддитивных технологий, спорта, медицины и промышленности и многие другие.

Команда выпускника Центра робототехники и АСУ из Тюменской области Евгения Люзенкова и его коллеги из Санкт-Петербурга Анастасии Кривоноговой вошла в число лучших на чемпионате, сообщает департамент информатизации Тюменской области. Ребята представили проект «Система безопасного передвижения инвалидной коляски», в котором предложили усовершенствования для инвалидной коляски: датчики, систему торможения и информационную панель.

Команда получит денежное вознаграждение для начала реализации проекта, пройдет мастер-класс по привлечению инвестиций и выбору оптимального источника финансирования, а также стажировку с перспективой развития и поддержки в коммерциализации проекта.

В финале «Технолидеров» 63 изобретателя получили возможность презентовать свои проекты перед экспертным советом и потенциальными инвесторами. Лучшие из проектов были отобраны, их создателям помогут развить свои начинания в полноценный продукт.