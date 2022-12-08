XII областной форум «Жизнь без преград» проходит в Тюменской области

С 24 ноября по 9 декабря в регионе проходит XII областной форум «Жизнь без преград», приуроченный к Всероссийскому дню инвалидов. В этом году участниками форума стали более 500 человек со всей области, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

24 ноября программа открылась всероссийской научно-практической конференцией «Качество коррекционной помощи детям с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде», организованной на базе Тюменского государственного университета.

В рамках форума также состоялись IV областная родительская конференция, методические семинары, педагогические практикумы, мастер-классы, межрегиональная научно-практическая конференция «Апробация примерной АООП ДО детей с РАС».

1 декабря во Дворце творчества и спорта «Пионер» проходил фестиваль «Жизнь без преград», программа которого была очень обширной. Для детей были проведены мастер-классы по ранней профориентации. Специалисты некоммерческих организаций консультировали родителей по вопросам расширения реабилитационной и абилитационной помощи. Состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучшая образовательная программа по профилактике и коррекции трудностей развития и социализации детей с ООП». Финальным аккордом насыщенного событиями дня стал праздничный концерт.

5 декабря на базе центра опережающей профессиональной подготовки были проведены мастер-классы для учащихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Тюмени и Тюменского района. Ребята занимались в мастерских по туризму, предпринимательству, графическому дизайну. Для их родителей было организовано собрание на тему «Инклюзивное образование в вопросах и ответах».

Во всех школах области прошли уроки доброты, целью которых стало формирование культуры позитивного, толерантного отношения к людям с инвалидностью.

За круглым столом по теме «Актуальные вопросы образования детей с ОВЗ в Тюменской области», который состоится 9 декабря, будут подведены итоги форума.