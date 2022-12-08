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Россияне займутся ремонтом дома и техники в новогодние праздники

Каждый второй россиянин намерен заняться ремонтом дома в новогодние праздники

Россияне займутся ремонтом дома и техники в новогодние праздники
Фото: unsplash.com

Почти половина россиян (49%) намерены заняться ремонтом дома и техники в новогодние праздники. Это следует из результатов опроса популярного онлайн-гипермаркета товаров для строительства и ремонта, который проводился среди 1 526 россиян в декабре.

Большинство опрошенных, запланировавших ремонт на праздники (64%), будут делать это, потому что не успевают закончить работы до Нового года. Еще 24% отметили, что в обычные дни им не хватает времени и сил на ремонт. 12% признались, что им больше нечем заняться в праздники, пишет РБК.

28% респондентов займутся мелким бытовым ремонтом, 20% запланировали ремонт в одной из комнат, а 15% — косметический ремонт. Мелкие поломки будут устранять 12% россиян, 10% намерены заняться заменой бытовой техники и еще столько же займутся капитальным ремонтом своего жилья.

Самостоятельно делать ремонт будут 46% респондентов. Аналогичное число намерены обратиться за помощью друзей и родственников. Привлечь к работам профессионалов планирует только 8% участников опроса.

Что касается трат, то большинство опрошенных (67%) запланировали на ремонт до 50 тыс. рублей. Еще 15% заложили в бюджете сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Каждый десятый (10%) рассчитывает на сумму от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 201, комментариев: 0
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