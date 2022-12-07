В Тюмени разыгрывают билеты на завершающий масс-старт III этапа Кубка России по биатлону

Третий этап Кубка России по биатлону проходит в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 6 по 12 декабря.

Два этапа Кубка остались позади. В соревнованиях принимали участие порядка 150 сильнейших биатлонистов, среди которых призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Тюменские спортсмены на прошедших этапах показали высокие результаты: Виктория Сливко и Вадим Истамгулов в сингл-миксте II этапа взяли серебро; также Виктория Сливко, бесспорный лидер биатлонной команды Тюменской области последних лет, заняла второе место и в спринтерской гонке.

В рамках IIIэтапа Кубка России 8 декабря состоится спринт: в 11:00 – на 10 километров среди мужчин, в 14:00 – на 7,5 километров среди женщин.

10 декабря пройдет гонка преследования: мужчины стартуют в 11:00 на дистанции 12,5 километров, у женщин старт в 14:00, им предстоит преодолеть 10 километров.

11 декабря программу соревнований завершит масс-старт: в 10:45 покорять дистанцию в 15 км выйдут мужчины, в 14:00 дистанция в 12 км ожидает женщин.

Все желающие могут принять участие в розыгрыше билетов на 11 декабря, которые предлагают департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования совместно с центром спортивной подготовки.

Для удобства болельщиков предусмотрены билеты с трансфером. В дни соревнований с улицы Ямской, 24а (остановка «Детский сад № 55») до «Жемчужины Сибири» будут отправляться автобусы: туда в 8.30, обратно в 16.00.