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Тюменские власти договорились с РЖД совершенствовать железнодорожную инфраструктуру региона

В Тюменской области сохранят льготы на проезд в пригородном ж/д транспорте

Тюменские власти договорились с РЖД совершенствовать железнодорожную инфраструктуру региона
Фото: admtyumen.ru

6 декабря правительство Тюменской области и ОАО «РЖД» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта сроком на три года. Соответствующий документ был подписан во время встречи губернатора региона Александра Моора с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор, все установленные в рамках предыдущего соглашения договоренности были реализованы. Новый документ определяет основные направления взаимодействия сторон.

«Правительство области продолжит субсидировать пригородные железнодорожные перевозки. Тариф для земляков удержим на социально доступном уровне. Сохраним льготы на проезд, в том числе для школьников. Будем строить новые развязки и надземные пешеходные переходы в местах пересечения с железнодорожными путями», – рассказал глава региона.

Компания РЖД в свою очередь обязуется совершенствовать железнодорожную инфраструктуру на территории Тюменской области: в планах обновление подвижного состава и переоборудование вокзалов для маломобильных граждан, организация грузового двора на территории индустриального парка «Богандинский». Преобразования будут проводиться как на средства ОАО «РЖД», так и на условиях государственно-частного партнерства.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 120, комментариев: 0
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