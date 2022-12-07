Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах из-за роста случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Также министр сообщил о важности ревакцинации и соблюдения мер предосторожности в защите от респираторных заболеваний.

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», – заявил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что лекарственных препаратов для лечения гриппа и коронавируса в России достаточно, дефицита нет. Михаил Мурашко также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

Ранее министр здравоохранения сообщил об активном распространении свиного гриппа в России.