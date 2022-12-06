Тюменские социальные гостиные для семей мобилизованных набирают популярность

Социальные гостиные для семей мобилизованных открылись в Тюменской области чуть больше месяца тому назад. Эта идея получила развитие: сегодня сеть гостиных насчитывает уже почти 80 пунктов по всему региону. Об этом рассказал губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети.

В Тюмени первую гостиную открыли на базе социально-реабилитационного центра «Семья». Теперь в каждом муниципалитете Тюменской области работают социальные гостиные, куда родные и близкие военнослужащих могут обратиться со своими вопросами и проблемами. Здесь людей, нуждающихся в поддержке, встречают консультанты-психологи, которые при общении выявляют их проблемы, потребности, ожидания.

В семейные центры приглашают необходимых специалистов по кредитам, налогам, допобразованию, назначаются ответственные за работу с семьей. Во время семинаров-практикумов представители муниципальных образований региона прошли обучение по формированию команд специалистов для подобных центров.

Пока женщины общаются со специалистами, с детьми занимаются волонтеры. Активисты общественных движений «Мы вместе», «Женщины России», «Серебряные волонтеры» являются социальными партнерами центров. Социальные гостиные стали местом, где можно не только пообщаться с психологом, получить консультацию, но и просто провести время в кругу единомышленников, выговориться.