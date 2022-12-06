«Первый канал» анонсировал возвращение в эфир шоу «Пусть говорят»

«Первый канал» покажет в декабре новые выпуски ток-шоу «Пусть говорят», сообщает со ссылкой на пресс-службу телеканала ТАСС. Шоу вернется в эфир уже 6 декабря, ведущим программы останется Дмитрий Борисов.

В пресс-службе телеканала отметили, что спецвыпуски в преддверии Нового года будут посвящены прогнозам и необычным людям. Речь в них, в частности, пойдет о пророчествах Ванги, натальных картах мировых лидеров и проектах Илона Маска по покорению космоса.

«Первый канал» прекратил показ развлекательных программ в конце февраля. Из сетки вещания пропали передачи «Вечерний Ургант», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Жить здорово» и «Пусть говорят». В сентябре гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о намерении вернуть в сетку вещания развлекательные программы.