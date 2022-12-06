Югра вышла в лидеры в России по вакцинации против гриппа

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в России за неделю на 23,3%. В 74 регионах страны зафиксированы случаи свиного гриппа, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.

«В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Так называемый «свиной грипп» выявлен уже в 74 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что на фоне роста заболеваемости продолжается прививочная кампания, уже привито свыше 72,4 млн человек. Больше всего привитых в Республике Тыва (61,5%), Чечне (60,5%) и ХМАО (60,4%). В число аутсайдеров попали Мурманская область (32,5%), республика Хакасия (39,8%) и Карелия (40,9%).

Ранее сообщалось, что в Югре за прошлую неделю зарегистрировали 144,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это выше уровня предыдущей недели на 32,6% и выше эпидемического порога на 68,8%.