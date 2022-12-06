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Россиян попросили выбрать меры поддержки рождаемости

Власти предложили россиянам выбрать меры поддержки рождаемости

Россиян попросили выбрать меры поддержки рождаемости
Фото: pixabay

Россиянам предложили поучаствовать в исследовании, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Соответствующий опрос появился на портале Госуслуг.

В нем предлагается высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных нововведениях в этой сфере, пишет РБК. К последним, в частности, относятся следующие: увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам.

Ожидается, что результаты исследования будут использованы для совершенствования социальной политики, следует из его описания на «Госуслугах». Опрос продлится до 1 февраля 2023 года.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 243, комментариев: 0
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