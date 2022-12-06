В России утвердили бюджет на 2023-2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Его особенность в повышенных расходах на оборону и безопасность. Так, в 2023 году они составят более девяти трлн рублей, это 32% от всех. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале.

«Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 149 949 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента», – говорится в законе.

Ожидается, что доходы бюджета в 2023 году составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 трлн рублей (19,4%). В 2024 году доходы планируются на уровне 27,24 трлн рублей, расходы – 29,43 трлн рублей. Доходы и расходы в 2025 году должны составить 27,98 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно.

При этом, в течение трех лет бюджет запланирован дефицитным.