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​В форуме #возМОЖНОсти в Тюмени приняли участие более тысячи человек

IV региональный форум #возМОЖНОсти прошел в Тюмени

​В форуме #возМОЖНОсти в Тюмени приняли участие более тысячи человек
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени прошел IV региональный форум #возМОЖНОсти приуроченный к Международному дню инвалидов. В нем приняли участие более тысячи человек – это люди с ОВЗ, представители региональных и федеральных структур, бизнеса, общественных объединений инвалидов.

Приветствуя участников форума-выставки, губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что в регионе вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости граждан с инвалидностью находятся на особом контроле. Повышение качества их жизни является важной частью государственной политики.

Губернатор подчеркнул: «Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать знания, профессиональные навыки, заниматься спортом или творчеством. Есть немало примеров, подтверждающих, что люди с особенностями здоровья добиваются успехов в самых разных сферах деятельности, вносят значительный вклад в общественную жизнь».

Александр Моор отметил благодарственными письмами работодателей, которые способствовали трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодарности от Правительства Тюменской области вручили председателю Всероссийского общества инвалидов Упоровского района Андрею Бердюгину, директору Регионального специализированного учебного центра Андрею Бекирову, директору по развитию социального предприятия «Лафф-ка» Екатерине Дубровиной, директору Комплексного центра социального обслуживания населения Казанского района Александру Сивкову.


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05 декабря в 15:21, просмотров: 85, комментариев: 0
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