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Жителю Тюмени не выдали паспорт из-за фото с дуршлагом на голове

В Тюмени пастафарианцу с дуршлагом на голове отказали в выдаче паспорта

Жителю Тюмени не выдали паспорт из-за фото с дуршлагом на голове
Фото: unsplash.com

Тюменский суд отказал мужчине выдавать паспорт из-за фото с дуршлагом на голове. Сам местный житель пояснил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата, рассказали в пресс-службе судебной системы области.

«В выдаче документа ему было отказано. Истцом не было предоставлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головного убора, которым, по мнению истца, является дуршлаг», – пояснили в ведомстве.

Решение суда в законную силу не вступило.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 64, комментариев: 0
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