В Тюмени пастафарианцу с дуршлагом на голове отказали в выдаче паспорта

Тюменский суд отказал мужчине выдавать паспорт из-за фото с дуршлагом на голове. Сам местный житель пояснил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата, рассказали в пресс-службе судебной системы области.

«В выдаче документа ему было отказано. Истцом не было предоставлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головного убора, которым, по мнению истца, является дуршлаг», – пояснили в ведомстве.

Решение суда в законную силу не вступило.