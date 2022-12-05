Россияне озвучили ожидаемый и идеальный доход в 2023 году

Средний ожидаемый доход россиян в 2023 году составит 84 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона и отрасли работы. Это следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру», пишет РБК. В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

На самую большую зарплату, по собственным ожиданиям, рассчитывают работники сферы транспорта (92 тыс. руб.) и строительства (90 тыс. руб.). Чуть меньше ожидают зарабатывать ежемесячно трудящиеся в индустрии красоты (86 тыс. руб.), IT (83 тыс. руб.) и банковской сферах (82 тыс. руб.).

Идеальный доход в 2023 году, по мнению россиян, равен в среднем 135 тыс. руб. в месяц. Самые высокие цифры в этом контексте называли работники сферы IT (148 тыс. руб.), индустрии красоты (146 тыс. руб.), строительства (139 тыс. руб.), юриспруденции (134 тыс. руб.) и аграрной промышленности (131 тыс. руб.).

Уровень дохода, необходимый для счастья, растет все последние годы. Согласно результатам исследований, в 2015 году он равнялся 175 тыс. рублей в месяц, а к ноябрю 2021-го вырос до 178 тыс. рублей.. В мае россиянам было необходимо уже 190 тыс. руб., показало другое исследование. При этом в третьем квартале реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) начали снижаться быстрее — до минус 3,4% в годовом выражении против минус 0,8% кварталом ранее, отмечает издание.