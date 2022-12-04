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Цены на проезд в вагонах купе, СВ и люкса вырастут на 8,1% в 2023 году

ФПК предупредила о росте цен на проезды в вагонах купе, СВ и люкса

Цены на проезд в вагонах купе, СВ и люкса вырастут на 8,1% в 2023 году
Фото: unsplash.com

С января 2023 года стоимость проезда в вагонах купе, СВ (вагон первого класса) и люксе вырастет на 8,1%. Размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития, сообщили в «РИА Новости» в Федеральной пассажирской компании, которая входит в РЖД.

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса люкс поездов формирования АО ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», – говорится в сообщении организации. Отметим, что ФПК определяет цены на проезд в купе, СВ и люксе, а тарифы в плацкарте и общих вагонах устанавливает ФАС. Как объяснили в компании, стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и числа проданных билетов.

Продажа билетов на 2023 год откроется 5 декабря.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 152, комментариев: 0
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