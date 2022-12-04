Подарки сотрудникам будут дарить на Новый год 14% компаний в России

Каждая вторая опрошенная компания в России готовит новогодние подарки детям сотрудников. Это число стало рекордным за последние десять лет, сообщили в «ТАСС» со ссылкой на исследование SuperJob.

«Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (14%), их детям - каждая вторая (49%), а в каждой пятой организации (21%) новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других. В этом году одарить и сотрудников, и их детей планирует рекордное за последние 10 лет количество компаний: на 3 процентных пункта больше, чем год назад. Предприятий, которые готовят сюрпризы только детям, тоже больше, чем когда-либо», – говорится в результатах опроса.

При этом на корпоративных подарках бизнес планирует сэкономить – сюрпризы клиентам и партнерам готовит 31% организаций. Это на треть меньше, чем год назад.

Отметим, что самыми распространенными подарками на Новый год стали сладости, алкоголь, календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, набор чая или кофе, продукция компании и продуктовая корзина.