Телеканал Disney прекратит вещание в России

Вместо Диснея — «Солнце»: известный телеканал прекратит вещание в России с 14 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. «Солнце» — название канала, который его заменит. Он также будет ориентирован на детско-подростковую аудиторию.

Уход Disney связан с санкциями Запада, которые в данном случае выражаются в изъятии прав на показ мультфильмов и сериалов — в скором времени на канале просто нечего бы стало показывать.

Напомним, что в марте компания The Walt Disney объявила, что приостанавливает свою деятельность в России — телеканал при этом вещает до сих пор.