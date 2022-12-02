Как показали себя ЦУРы в регионах России

Дмитрий Чернышенко: за 2 года на основе аналитики ЦУР было принято более тысячи управленческих решений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы».

В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.

«За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».

В частности, в Югре статистика окружного ЦУР является неотъемлемой частью прямых эфиров губернатора. Наталья Комарова еженедельно проводит встречи с жителями округа, в ходе которых обсуждается состояние дел в различных сферах жизни югорчан. В ходе встречи ответы на актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам прямых эфиров, через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент», также дают представители отраслевых департаментов, эксперты. Только в этом году губернатор округа провела почти 125 часов в прямом эфире.

Центры управления работают не только в субъектах страны, но и в 530 муниципальных образованиях России. К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению.