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Исчезнувший в Сургутском районе подросток нашелся

Пропавший в Сургутском районе подросток вернулся домой

Исчезнувший в Сургутском районе подросток нашелся
Фото: pixabay

В Сургутском районе нашелся 15-летний подросток из поселка Федоровский Александр Ксенофонтов. Он ушел из дома 29 ноября, а накануне его объявили в розыск.

«Подросток нашелся. Все это время он был в Сургуте и сам вышел на связь с родственниками», – сообщили «Вестнику» в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Сообщение об исчезновении 15-летнего подростка появилось 30 ноября. За день до этого он ушел из дома - сказал родителям, что отправился в школу, а сам пропал. Предполагалось, что юноша мог поехать в Тюмень.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 261, комментариев: 0
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