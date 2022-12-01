Пропавший в Сургутском районе подросток вернулся домой

В Сургутском районе нашелся 15-летний подросток из поселка Федоровский Александр Ксенофонтов. Он ушел из дома 29 ноября, а накануне его объявили в розыск.

«Подросток нашелся. Все это время он был в Сургуте и сам вышел на связь с родственниками», – сообщили «Вестнику» в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Сообщение об исчезновении 15-летнего подростка появилось 30 ноября. За день до этого он ушел из дома - сказал родителям, что отправился в школу, а сам пропал. Предполагалось, что юноша мог поехать в Тюмень.