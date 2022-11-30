Россияне просрочили платежи по почти 7 млн микрокредитов, подсчитал НБКИ

В октябре доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составила 43,1% от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО). Об этом со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) пишет РБК.

Число «проблемных» долгов стало расти с августа, отмечают в НБКИ. За три месяца доля NPL90+ выросла на 9,1 п. п., а число «проблемных» ссуд — на 1,5 млн штук (28,8%). Уточняется, что в октябре в портфелях МФО было 16,1 млн активных займов, из них 6,93 млн — просроченные.

Уже второй месяц этот показатель превышает 40%, что является максимальным уровнем с периода пандемии, отмечает РБК. Так, в октябре 2020 года доля просроченных микрозаймов в портфелях МФО составляла 39,8%. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, качество займов, выданных в России, стало ухудшаться в этом году «на фоне общей неопределенности».