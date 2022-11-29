В Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах водителей за нарушение тишины в ночное время

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств», – написал Алексей Шапошников.

Также парламентарий отметил, что выявлять нарушителей планируется с помощью «шумомеров». Устройство состоит из специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.