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В России хотят штрафовать шумных водителей в ночное время

В Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах водителей за нарушение тишины в ночное время

В России хотят штрафовать шумных водителей в ночное время
Фото: unsplash.com

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Внесли в Госдуму наш проект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время... Законопроект, который мы внесли в Госдуму, предполагает прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств», – написал Алексей Шапошников.

Также парламентарий отметил, что выявлять нарушителей планируется с помощью «шумомеров». Устройство состоит из специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 62, комментариев: 0
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