Глава Минздрава рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

За 2022 год цены на жизненно важные лекарственные препараты выросли на 2,3 процента. Это ниже уровня инфляции в стране, заявил «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Инфляционные изменения на цены жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», – рассказал Мурашко.

Отметим, по прогнозу Банка России, годовая инфляция в этом году составит 12-13%.

Напоминаем, ранее стало известно, что депутаты Югры расширили перечень заболеваний, при которых лекарства будут выдавать бесплатно.