ВЦИОМ: треть россиян стали больше экономить на еде

Больше трети граждан РФ (35%) стали больше экономить на еде, показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМ. 24% опрошенных полностью согласились с утверждением, что вынуждены сокращать расходы на покупку продовольствия, еще 11% заявили, что «скорее согласны». Не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде, 51% опрошенных.

Среди 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% – люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет.

«На еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69%), процент чуть выше также среди 18–24-летних (44%)», — констатирует ВЦИОМ.

Почти треть респондентов (32%) также стали меньше тратить на парикмахерские, косметику, салоны красоты. Женщины заявляли об экономии на «красоте» чаще, чем мужчины (39% против 24%).