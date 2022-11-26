Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

«Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составятдо 10 млн рублей.Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», – написал спикер Госдумы.

Отметим, что согласно тексту законопроекта, предусматриваются следующие штрафные санкции: