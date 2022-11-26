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Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола

Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Фото: pixabay.com

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

«Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составятдо 10 млн рублей.Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», – написал спикер Госдумы.

Отметим, что согласно тексту законопроекта, предусматриваются следующие штрафные санкции:

  • За распространение информации, «направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок» или «вызывающих интерес к таким отношениям» предполагаются штрафы от 40 тысяч до 5 миллионов рублей;
  • иностранцев, распространяющих подобную информацию, могут выдворить с территори России;
  • запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с подобными материалами, а также реклама и публикации в СМИ;
  • запрет пропаганды нетрадиционных отношений распространяется не только на детей, но и на взрослых.
  • разрешается досудебная блокировка сайтов за пропаганду трансгендерности и мониторинг страниц пользователей соцсетей «с целью выявления пропаганды».

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26 ноября в 13:26, просмотров: 927, комментариев: 0
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