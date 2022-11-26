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Путин предложил оцифровать данные россиян призывного возраста

Владимир Путин поручил Минцифры оцифровать данные мужчин призывного возраста

Путин предложил оцифровать данные россиян призывного возраста
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Оцифровать данные о россиян призывного возраста ведомства должны до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на соответствующий указ на официальном портале правовой информации.

«Из президентского указа следует, что на этом ресурсе будут собраны данные о всех состоящих на воинском учете гражданах. Исключение составят сведения об офицерах Службы внешней разведки РФ и Федеральной службы безопасности в запасе», – отметили в издании.

Так, в перечень информации о призывнике входят: данные о месте регистрации граждан, их имущество, наличие судимости, наличие водительских прав, состояние здоровья, номера телефонов, адреса электронных почт.


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26 ноября в 12:14, просмотров: 1003, комментариев: 0
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