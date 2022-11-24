На модернизацию первичной медпомощи в Тюменской области направили более миллиарда

В проекте по доступности первичной медицинской помощи в Тюменской области особое внимание уделяется селу, отметил глава региона Александр Моор, выступая 24 ноября с ежегодным посланием перед депутатами областного парламента. Более 1 млрд рублей вложили в проект в 2022 году.

В настоящее время ведется ремонт на 12 объектах здравоохранения: в Аббатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском и Упоровском районах. Идет обновление материально-технической базы учреждений первичного звена здравоохранения – для районов были закуплены 158 единиц медоборудования и 101 санитарный автомобиль.

На современные модульные здания заменят два ФАПа в Ишимском районе и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах. Строительство новой поликлиники завершается в селе Каскара. После реконструкции в апреле этого года открылась поликлиника в Ялуторовске.

Губернатор отметил хорошие результаты модели частно-государственного партнерства. Он рассказал, что группа компаний «Мать и дитя» менее чем за полгода построила и ввела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр «Тюмень-2», при этом инвестировала в проект собственные средства, всего около 1 миллиарда рублей.

У жителей региона есть запрос на развитие службы скорой медицинской помощи, заметил глава области. В этом году сделано многое для ускорения процесса оказания неотложной помощи: медикам было передано 44 новых, оснащенных современным оборудованием автомобиля, внедрена автоматизированная система дистанционного управления госпитализации пациентов.

Продолжается капитальный ремонт и крупных медицинских организаций, их поэтапно оснащают дорогостоящим высокотехнологичным оборудованием. «В арсенале наших медиков появляются новые операционные и палаты интенсивной терапии, рентген-хирургические и ангиографические установки, кислородные станции и многое другое», – сказал Александр Моор, добавив, что большая часть приобретаемого в последние годы оборудования и расходных материалов российского производства.

Достижениями в области развития и совершенствования современных медицинских технологий в Тюменской области можно гордиться. Губернатор рассказал, что в областной клинической больнице № 1 в этом году выполнено 30 операций по трансплантации почки, одна операция по пересадке печени и три по пересадке сердца. В медсанчасти «Нефтяник» проводят брахитерапию йодом 125 при лечении рака предстательной железы, ее преимущество в быстром действии и минимальном сроке реабилитации пациента.

«Все это позволяет обеспечить качественное лечение большему числу земляков дома в наших медучреждениях», – уверен Александр Моор.