Система управления регионом стала оперативнее благодаря внедрению штабного принципа

Совершенствование системы государственного управления в кризисных условиях стало одним из самых важных разделов ежегодного послания губернатора Тюменской области Александра Моора депутатам областного парламента.

Система стала на порядок оперативнее благодаря внедрению штабного принципа организации труда, уверен губернатор. Штабы объединяют все уровни управления в зависимости от решаемых задач. Это позволяет более четко определять приоритеты и заметно ускоряет принятие важных и неотложных решений.

«Сегодня Тюменская областная дума будет принимать бюджет на следующие три года. Уже ясно, что это будет время испытаний, хотя, если сказать честно, мы уже живем в особом режиме последние три года», – заявил глава области. Но, благодаря экстремальным условиям, власть научилась действовать активно, адаптировав систему государственного управления к новой реальности.

«То, что в обычное время решалось путем бумажной переписки, последовательных согласований и занимало недели, если не месяцы, стало решаться оперативно во время очных встреч за одним столом», – отметил Александр Моор, поблагодарив руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти, без которых управленческая мобилизация была бы невозможна.

Так, проанализировав опыт лесных пожаров, региональное правительство значительно ускорило процесс создания областной противопожарной службы. В период пандемии, когда система приема звонков медицинскими учреждениями испытывала многократную перегрузку, за короткое время в Тюменской области создали новую систему приема и обработки обращений.

Серьезными результатом работы модернизированной системы регионального управления губернатор считает дополнительные меры помощи бизнесу: в пандемию была снижена налоговая нагрузка на предпринимателей, компенсировались затраты субъектов малого бизнеса на уплату процентов по кредитам и многое другое.

Оперативной стала и социальная поддержка граждан. Как тюменцев активно поддерживали во время пандемии и лесных пожаров, так и сейчас помогают мобилизованным жителям Тюменской области и их семьям.

По словам главы области, без прямого деятельного участия всего депутатского корпуса необходимая оперативность в реализации антикризисных мер была бы невозможна.