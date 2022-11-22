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​Россияне стали чаще обращаться к психологам

87% россиян никогда не обращались к психологам, выяснил ВЦИОМ

​Россияне стали чаще обращаться к психологам
Фото: pixabay

Большинство россиян (87%) ни разу не обращались за профессиональной психологической помощью. 12% имели опыт общения со специалистом: 8% из них смогли решить свои проблемы, а 4% россиян сессии с психологом не помогли. Это следует из исследования ВЦИОМ, посвященного потребности россиян в психологической помощи.

По оценке аналитиков, спрос на психологов среди россиян растет. За 13 лет доля людей, которые обращались к психологам, увеличилась в два раза — с 6% в 2009 году до 12% в 2022-м, пишут «Ведомости». Кроме того, 15% россиян сообщили, что стали чаще нуждаться в психологической поддержке. Выше всего этот показатель (35%) среди молодых людей от 18 до 24 лет.

Также ВЦИОМ зафиксировал максимальный показатель среди тех, кто справляется со стрессом самостоятельно. 68% участников опроса заявили, что у них никогда не возникает потребности «поплакаться в жилетку». В 2009 году самостоятельно со стрессом справлялись только 20% россиян.

В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, опрос проводился 12 ноября.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 151, комментариев: 0
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