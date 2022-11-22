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Традиционный новогодний салат «Оливье» стал дешевле

В России стоимость салата «Оливье» снизилась впервые за несколько лет

Традиционный новогодний салат «Оливье» стал дешевле
Фото: gastronom.ru

Цена салата «Оливье» на семью из четырех человек составила 375,7 рублей. За год стоимость традиционного новогоднего блюда снизилась на 1,6 рублей, сообщили в «Известиях» со ссылкой на исследование «Руспродсоюз».

«Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи, цены на которые в прошлом году были значительно выше. Это произошло из-за затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы в период пандемии и карантинных ограничений», – рассказали в ведомстве. Ассоциация добавила, что картофель подешевел на 33% (до 30 рублей за 1 кг), морковь — на 28% (до 33 рублей/кг), огурцы — на 21% (до 100,9), лук — на 8% (до 29,3) и десяток яиц — почти на 2% (до 78,2).

При этом, отмечается и подорожание продуктов. В частности, в цене прибавил майонез – на 16% (до 280,2 рублей/кг) и вареная колбаса — 9% (до 478,5).

Напоминаем, в прошлом году главный новогодний салат обошелся югорчанам в 495 рублей.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 142, комментариев: 0
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