В России стоимость салата «Оливье» снизилась впервые за несколько лет

Цена салата «Оливье» на семью из четырех человек составила 375,7 рублей. За год стоимость традиционного новогоднего блюда снизилась на 1,6 рублей, сообщили в «Известиях» со ссылкой на исследование «Руспродсоюз».

«Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи, цены на которые в прошлом году были значительно выше. Это произошло из-за затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы в период пандемии и карантинных ограничений», – рассказали в ведомстве. Ассоциация добавила, что картофель подешевел на 33% (до 30 рублей за 1 кг), морковь — на 28% (до 33 рублей/кг), огурцы — на 21% (до 100,9), лук — на 8% (до 29,3) и десяток яиц — почти на 2% (до 78,2).

При этом, отмечается и подорожание продуктов. В частности, в цене прибавил майонез – на 16% (до 280,2 рублей/кг) и вареная колбаса — 9% (до 478,5).

Напоминаем, в прошлом году главный новогодний салат обошелся югорчанам в 495 рублей.