Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты высокопоставленным депутатам

Госдума решила пересмотреть систему оплаты труда высокопоставленных депутатов. Так, выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов планируют увеличить за счет сэкономленных средств, пишут «Ведомости».

«Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, — это он сам», — пересказал один из источников «Ведомостей» слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Причем он указал, что Госдума уже сэкономила 600 млн рублей, и сейчас появилась законодательная возможность направить эти средства на поощрение и стимулирование работы высокопоставленных депутатов.