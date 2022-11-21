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Во время отъезда россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора

Пересчитать плату за вывоз мусора смогут жильцы, которые отсутствовали более пяти дней

Во время отъезда россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора
Фото: unsplash.com

Правительство РФ изменит порядок перерасчета платы за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов с 1 марта 2023 года. Такая возможность появится у тех, кто по каким-то причинам временно не пользуется услугой. Например, житель дома находится в отпуске или командировке. О новом порядке сообщили в пресс-службе кабмина.

«Благодаря внесенным изменениям возможность перерасчёта платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений, – говорится в сообщении. – Для пересмотра платы за вывоз отходов им потребуется написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например туристические путёвки или авиабилеты».

Отметим, что пересчет могут сделать жильцы, которые отсутствовали более пяти календарных дней.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 187, комментариев: 0
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