Пересчитать плату за вывоз мусора смогут жильцы, которые отсутствовали более пяти дней

Правительство РФ изменит порядок перерасчета платы за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов с 1 марта 2023 года. Такая возможность появится у тех, кто по каким-то причинам временно не пользуется услугой. Например, житель дома находится в отпуске или командировке. О новом порядке сообщили в пресс-службе кабмина.

«Благодаря внесенным изменениям возможность перерасчёта платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений, – говорится в сообщении. – Для пересмотра платы за вывоз отходов им потребуется написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например туристические путёвки или авиабилеты».

Отметим, что пересчет могут сделать жильцы, которые отсутствовали более пяти календарных дней.