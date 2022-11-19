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В Госдуме хотят ввести курортный сбор для отдыхающих за границей

В России предложили ввести курортный сбор для уезжающих на отдых за границу

В Госдуме хотят ввести курортный сбор для отдыхающих за границей
Фото: Владимир Афанасьев / «Парламентская газета»

В Госдуме предложили ввести курортный сбор для россиян, уезжающих на отдых за границу. С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по высшему образованию и науке и Олег Смолин.

«Надо стимулировать людей отдыхать у себя в стране, а мы наказываем тех, кто отдыхает у себя. Давайте будем брать курортный сбор с тех, кто едет отдыхать в чужие страны. Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России?», — сказал парламентарий.

Олег Смолин отметил, что в зарубежных странах максимально снижено налогообложение. Также депутат заявил, что россияне, готовые заплатить немалую сумму за путевку, не почувствуют курортного сбора.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 138, комментариев: 0
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